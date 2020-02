Djammen: Hiphop met inhoud van Jooz

Zijn leven is een liedje. "Ik ben iemand die veel nadenkt en ik heb mijn gedachten niet altijd onder controle, maar zodra ik muziek hoor, denk ik aan niets anders dan muziek"

Van familie moet je het hebben

Jozua is nog niet zijn hele leven bezig met het maken van muziek. Zijn hiphopcarriere begon bij zijn neef. "Die was producer en had een studiootje. Op een dag dacht ik: ik heb dingen in mijn hoofd en ik wil het wel eens proberen." Zo geschiedde. Jooz deed zijn ding voor de microfoon, luisterde het terug en was niet ontevreden. Ook zijn neef vond het wel goed. "Zo ben ik eigenlijk begonnen." Daarvoor waren zijn passies kickboksen en voetbal, maar door een blessure kon hij dat niet langer doen. De sport week voor de muziek.

Zaadjes planten

Na zijn blessures zat Jooz in de put. Door de muziek klauterde hij daar weer uit, vertelt hij. "Toen ben ik best wel levendig geworden", glimlacht de rapper. Zoals de muziek hem hielp, moet zijn muziek ook voor anderen wat toevoegen. "Ik vind het belangrijk om zaadjes te planten. Met andere woorden: mensen inspireren. Of dat zaadje gaat groeien ligt er aan of de grond vruchtbaar is", legt Jooz uit. "Ik krijgt daar heel veel energie van." Inmiddels heeft hij al aardig wat liedjes gemaakt en treedt hij ook regelmatig op.

Meer Jooz

Jooz belooft dat er nog veel nieuw werk aankomt. "Ik wil volledig kunnen leven van muziek", vertelt hij. Met zijn nieuwe muziek hoopt hij weer een stap dichterbij die droom te zijn. "Het zou mooi zijn als ik bijvoorbeeld drie showtjes in de week heb en de rest in de studio kan vertoeven." Op de vraag of dat lukt? "Dat gaat lukken. Het gaat niet vanzelf, ik werk elke dag hard met mijn boys. Het plan staat nagenoeg op papier wat we gaan doen en de demo's liggen klaar", besluit hij.