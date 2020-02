Evenementen Bleekerseiland Meppel in ongewisse over toekomst

"Het Bleekerseiland is juist voor evenementen een mooie plek vanwege het plaatje, met de molen op de achtergrond", zegt Arnold Schuurman van de Meppel Event Desk, die organisatoren bijstaat. Jaarlijks vinden er verschillende activiteiten plaats op het terrein waar vroeger linnenwevers hun lakens legden te bleken.

"Voor het Grachtenfestival zijn we aan het kijken wat we er bijvoorbeeld dit jaar nog kunnen doen. En ook met de Donderdag Meppeldagen vinden er vooral kinderactiviteiten plaats", vertelt Schuurman. "Voor 2020 maken we ons geen zorgen, maar daarna is het onzeker."

Stadspark

Er zijn plannen om het Bleekerseiland het hele jaar tot een publiekstrekker te maken. Een stadslogement met stadspark moet er komen. "Er wordt nog gezocht naar financiering", laat een woordvoerder van de gemeente Meppel weten. "Zolang er niet gebouwd wordt, kun je er activiteiten houden. Daarna is er ook nog een deel van Bleekerseiland openbare ruimte. Daar zou je in overleg in aangepaste vorm evenementen kunnen houden."

De situatie maakt het plannen voor organisatoren wel lastig. Mini Meppel Maritiem ondervindt dat. Het botenbouwfestival voor kinderen kondigt de 'allerlaatste keer' aan. Bij het bouwspektakel is een goede plek aan de gracht essentieel. Kinderen worden er door ouders gedropt, en gaan zelf aan de slag zonder volwassenen langs de lijn. Het Bleekerseiland is dan uitermate geschikt, omdat het knutselterrein dan maar van een kant toegankelijk is.

"We zijn blij dat we de vijfde keer er kunnen houden. We gaan dit lustrum nog een keer goed knallen", zegt organisator Jeremy van Ommen. "Wat we daarna gaan doen? Misschien wel hutten bouwen op een andere locatie, zoals in het verleden. Daar is Mini Meppel Maritiem uit voortgekomen. Maar we gaan eerst dit goed organiseren, voor we daar verder over gaan nadenken."

Zicht op de molen maakt Bleekerseiland geliefd (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Lees ook: