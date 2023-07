Minister mag door met plan voor behoud kinderhartchirurgie UMCG

Het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers (D66) om de kinderhartchirurgie te centraliseren mag doorgaan. De universitaire medische centra van Utrecht en Leiden/Amsterdam hadden bezwaar gemaakt tegen dit plan.

De voorzieningenrechter heeft vanochtend besloten dat het besluit van Kuipers momenteel nog geen 'onomkeerbare gevolgen' heeft en er daarom geen reden is om de pauzeknop in te drukken.

Kuipers besloot in april dat de operaties vanaf oktober 2025 alleen nog mogen plaatsvinden in de umc's van Rotterdam en Groningen. Jonge Drentse patiënten worden veelal behandeld in Groningen.

Van vier naar twee

De rechtbank in Utrecht oordeelde in dit kort geding slechts of de plannen voor centralisatie gepauzeerd moeten worden. De zaak zal aan het einde van dit jaar inhoudelijk dienen. Dan oordeelt de rechter definitief of het besluit van Kuipers rechtmatig is. Vervolgens kunnen de partijen nog in beroep gaan.

Momenteel vinden de operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen op vier locaties plaats: het UMCG in Groningen, in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC.