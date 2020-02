Theatervoorstelling De Kinderkolonie komt weer naar Veenhuizen

Bijna de hele cast van vorig jaar is weer is ook dit voorjaar weer aanwezig. Omdat de organisatie het klein wil houden zodat het publiek midden in het verhaal zit, kan de voorstelling door maximaal tachtig mensen worden bezocht.

De kinderkolonie gaat over de opvang van duizenden weeskinderen vanuit heel Nederland in het Derde Gesticht in Veenhuizen. Kinderen van nu spelen de rol van de wezen in de negentiende eeuw. De voorstelling moet duidelijk maken dat ondanks de goede bedoelingen, het project een grote mislukking was en de wezen daarvan de dupe waren.

Vorig jaar werd het theaterstuk vijftien keer gespeeld en was het uitverkocht. Vanwege dat grote succes is besloten dit jaar extra voorstellingen in te plannen. Er kan nog gereserveerd worden voor De Kinderkolonie. De verwachting is dat het snel is uitverkocht dus: wie het eerst komt, die het eerst maalt.