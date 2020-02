Nadat Stern één dag gevangen zit in werkkamp Ruinen, wordt hij op 18 augustus 1942 afgevoerd naar Westerbork. Hij komt in de schoonmaakploeg terecht en maakt onder meer huisjes, barakken en latrines schoon. Later werkt hij als broeder in het kampziekenhuis.

Het ergste waren de momenten wanneer de barakken-führer 's nachts, voordat de trein vertrok de lijsten ging opnoemen met namen, dat ging alfabetisch. Dan was je vreselijk in nood of je naam zou worden opgeroepen. De mensen waren panisch, dat was een vreselijke zaak Sam Stern, kamp-overlevende

In 1995 interviewde Radio Drenthe-medewerker Egbert van der Veen Sam Stern. In dat jaar stond de omroep uitgebreid stil bij de toen 50-jarige herdenking van de bevrijding. In deze Drenthe Toen-podcast hoor je het hele gesprek. Luister ook zondag 23 februari van 14.00-16.00 uur naar Drenthe Toen op Radio Drenthe.

Drenthe Toen: Sam Stern overleefde Kamp Westerbork

