Zomervakantie begint: check hier dé reistips van ANWB

De zomervakantie is nu ook voor het Noorden begonnen en dat betekent dat veel mensen er weer op uit trekken. De ANWB verwacht topdrukte deze zomer, doordat meer mensen de auto pakken dan voorgaande jaren. Met deze tips kom je beslagen ten ijs, ook als je naar het warme zuiden van Europa gaat.

Hans Korfage uit Assen was gisteren al druk bezig zijn camper schoon te maken. Hij en zijn vrouw Hanny zijn van plan om de kinderen op te zoeken in de Noordoostpolder en daarna naar Limburg te rijden. "Ik loop alles na. Als ik wegga moet alles compleet zijn en goed zijn. Dat is een beetje een hobby van me."

Zelf checken

En dat is direct één van de tips van de ANWB: controleer voor een lange rit alles wat je zelf kunt checken: de koelvloeistof, het oliepeil, de verlichting, airco bandenspanning en of je een ster in de ruit hebt.

En als je dan onderweg toch pech krijgt, staat de ANWB klaar om te helpen. Zij verwachten grote drukte en hebben daarom 's zomers twee keer zoveel mensen aan het werk.

Reserveband

Hans kan erover meepraten. Hij kwam eens stil te staan door een lek ventiel. "Dat ventiel sprong eruit en fluitend gingen we over de weg. Hij zakte steeds verder. We konden de berm halen en toen hebben we de reserveband eronder gezet."