Jelle Bouman (18) uit Meppel gaat de ruimte in: 'Deze zag ik niet aankomen'

Die snelheid en vriendelijkheid levert hem dus een ruimtereis op. "Ik ben helemaal in shock", zegt hij. "Ik wist dat ik bij de finalisten zat, maar dit had ik niet verwacht. Daar kom ik nu net achter." Voor hem was het een grote verrassing, de bedrijfsleiders en ook zijn ouders wisten er al even van. "We kregen vorige week een telefoontje van zijn baas", zegt zijn moeder Nienke.

"Onwerkelijk", reageert zijn vader Jos. "Toen hij zich inschreef voor de wedstrijd was hij nog zeventien. Hij moest dus toestemming hebben van ons", vertelt zijn moeder. "We dachten: hoe groot is de kans dat hij daadwerkelijk gaat winnen."

Gevaren

In 2025 gaat hij zoals het er nu uitziet de ruimte in. "Superspannend natuurlijk", zegt Nienke. Over de gevaren die erbij komen kijken zijn ze niet zo mee bezig. "Hij rijdt nu ook dertig kilometer per uur op een elektrische fiets door de stad om pizza's te bezorgen. Daar kan ook van alles misgaan."

Waarschijnlijk volgt er nog training voor de vlucht, maar hoe het traject richting de ruimtereis uitziet is nog niet bekend. Jelle kan in ieder geval niet wachten. "Eigenlijk heb ik al sinds kind een fascinatie voor de ruimte. Het lijkt mij heel gaaf om het in het echt te zien."