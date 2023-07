Vijf wolvenwelpen geboren in Drents-Friese regio

Er zijn vijf wolvenwelpen gezien op de grens van Drenthe en Friesland. Dat blijkt uit waarnemingen die in het gebied zijn verzameld. Het is de tweede keer dat er wolvenwelpen worden geboren in Drenthe.

Waarschijnlijk horen de welpen bij de roedel die zich heeft gevestigd in dit gebied. Het zou de tweede worp van deze roedel zijn, want in 2022 zijn er ook al minimaal drie welpen geboren. Het is niet duidelijk hoe groot de roedel op dit moment in totaal is.