SP Drenthe over behandeling Indonesische studenten: 'Dit is moderne slavernij'

"Ik kan hier heel erg kwaad om worden. Dit is gewoon slavernij. Als je mensen laat invliegen en ze voor je laat werken is er een enorme afhankelijkheidsrelatie. Als je deze mensen dan zes dagen per week inzet, dan ben je mensen aan het inzetten als moderne slaven". Dat zegt Simon Zandvliet, fractievoorzitter van de SP Drenthe.

Hij reageert op de klachten van Indonesische studenten die bij Zorggroep Drenthe in een leerwerktraject zitten. Ze hebben te maken met gebroken diensten, onbetaalde reistijd tussen cliënten, ieder weekend werken, verdwijnende overuren en bijna geen stagebegeleiding. Bij twee onvoldoendes eindigt hun traject.

Verbazing en woede

Voor zeven van de veertig studenten die voor Zorgroep Drenthe werken is het traject al beëindigd. Er is onrust bij degenen die blijven, want een aantal van hen heeft al een onvoldoende en een tweede onvoldoende hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd.

"Toen ik dit las, was er verbazing over het feit dat zo'n constructie van afhankelijkheid bestaat. Dat is doorgeslagen naar woede. Die moeten we direct uitbannen", aldus Zandvliet.

Vragen in de politiek

Hij wil het liefst direct met de studenten in contact komen om samen hun situatie te kunnen verbeteren. "Daar is ook een rol voor FNV Zorg en Welzijn. Wij willen ons daar graag bij aansluiten."