'Monumentale eik verplaatsen kost veel tijd, moeite en geld'

Een van de boomkenners snapt de keuze voor verhuizen niet. "Dit moet je niet willen, je moet wortels doorsnijden, daar wordt zo'n oude boom niet vrolijk van. Dit is verkeerd gegaan aan de tekentafel. Die boom had het middelpunt van het plan moeten zijn. De grond terugkopen en het plan aanpassen, lijkt mij een stuk goedkoper."

Ook de groenadviseur die de gemeente Hoogeveen inschakelde concludeert in de analyse "dat het vanuit boomtechnisch oogpunt het beste zou zijn om de boom op de huidige standplaats te behouden". Volgens Hoogeveen is dat geen optie omdat het elektriciteitsstation op Riegmeer niet op een andere plaats kan komen. Dat steekt heel nauw omdat er heel veel kabels op aangesloten moeten worden.

Kans van slagen

Walther Klomp heeft een groentechniekbedrijf in Oosterhesselen en heeft ervaring met het verplaatsen van bomen. Hij bevestigt dat het in Hollandscheveld inderdaad een tijdrovende en dure klus zal worden. Maar hij is wel positief over de kans van slagen: "Dit kan prima slagen, zo'n 90 tot 95 procent kans, maar dan moet het uiteraard wel op een goede manier gebeuren."

Met zijn bedrijf verplaatst Klomp eigenlijk niet dit soort oude bomen zoals in Hollandscheveld. "Wij doen dit vooral bij particulieren en daarvoor is de verhuizing van zo'n oude boom echt te duur." De bomenkenner uit Oosterhesselen is wel verbaasd over de tijd die gepland staat voor de verhuizingsklus op het bedrijventerrein Riegmeer. "Voor zo'n grote boom zou ik het liefst drie jaar de tijd nemen. Beetje bij beetje moet je kappen in de wortels, kijken hoe de boom daar op reageert en langzaam nieuwe wortels dichter bij de boom maakt."

Volgens Wather Klomp is dat een zorgvuldig proces. Voor de uiteindelijke verplaatsing zijn volgens hem verschillende methoden. "Je kunt 'm optakelen met een grote telekraan. Daarvoor schuif je eerst balken onder de boom en met die balken til je 'm op, de zogenoemde palletmethode. Je kunt ook met stroppen aan de bovenkant van de boom werken, maar daar lijkt me deze oude eik te groot en te zwaar voor. Slepen via rijplaten kan ook, maar 250 meter is wel echt een flinke afstand."

Bomenmakelaar

Volgens de boomspecialisten moet je tot het najaar wachten voordat je met de werkzaamheden bij de boom begint. "De boom moet in rust zijn, dus niet vol in het blad zitten", zegt Klomp. Stichting Bomenmakelaar vult aan dat de boom verticaal moet blijven bij het verplaatsen, dan lopen de takken zo min mogelijk beschadiging op. De stichting zet zich er voor in dat in Nederland zo min mogelijk gezonde volwassen bomen worden gekapt.