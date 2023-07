Inspectie: Zorg in Dillehof Klazienaveen op aantal punten onvoldoende

De geboden zorg in woonzorgcentrum Dillehof in Klazienaveen is op een aantal punten ondermaats. Vier van de veertien normen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder de loep nam tijdens een onaangekondigd bezoek op 29 maart, voldoen (grotendeels) niet, blijkt uit het inspectieverslag.