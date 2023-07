Danny Blom onverwachts in Megatent Zwarte Cross: 'Grootste podium van Nederland'

Piraten Power Hour, het muzikale duo bestaande uit Danny Blom uit Pesse en Hermen Schomaker uit Ter Apel, is een jaar geleden opgericht. Tot dit weekend heeft de act drie optredens gehad: in Musselkanaal, Nieuw-Weerdinge en Ter Apel. Maar vanmiddag om 13.00 uur maken de mannen hun opwachting in de Megatent, het hoofdpodium van de Zwarte Cross. "Het hoogst haalbare."

Een jaar geleden kwam het idee voor een piratenact in een telefoongesprek tussen Danny en Hermen ter sprake. "We hadden allebei een biertje op en besloten om met Piraten Power Hour te beginnen. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", vertelt Blom. Er is een act uitgekomen waarin een uur lang alle bekende piratenhits in hoog tempo en live gemixt voorbijkomen.

In het debuutjaar heeft Piraten Power Hour drie optredens in Drenthe en Groningen gehad. Maar opeens kreeg Blom, in zijn dagelijks leven werkzaam als radio-dj bij 538, in april een berichtje: jullie mogen optreden op de Zwarte Cross. "Dit hadden we nooit verwacht. Ik heb niks meegekregen van de rest van het overleg waarin ik toen zat, ik moest het echt uitzitten."

'Sinds mijn 15e op Zwarte Cross'

Voor Blom komt er een jongensdroom uit, want al sinds zijn vijftiende heeft hij geen Zwarte Cross meer gemist. "Toen ik vijftien was vroeg mijn vader 'zullen we een keer naar de Zwarte Cross?' Vanaf mijn 18e sta ik altijd met mijn vrienden op de camping", vertelt Blom.