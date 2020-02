Met de boevenbus naar de gevangenis in Veenhuizen voor tentoonstelling Anne Frank

"Alles moet je afgeven. Sleutels, telefoons en andere metaal", vertelt Henk die bij de gevangenis werkt. Eenentwintig mensen verzamelden zich bij het Gevangenismuseum om mee te gaan met de boevenbus. Terwijl de laatste dingen worden afgegeven en mensen met een metaaldetector worden gecontroleerd, staat de blauwe bus buiten op hen te wachten.

In afwachting op wat komen gaat, stappen de bezoekers in. Ouders met kinderen, maar ook oudere mensen, soms met kleinkinderen, zijn meegekomen. Zo'n inkijkje in de gevangenis, rondgeleid worden door een gedetineerde en dan ook nog meer te weten te komen over het leven in de Tweede Wereldoorlog is uniek. De bezoekers komen vanuit heel Nederland.

Weer mens zijn

In de gevangenis wacht gedetineerde Rick op de bezoekers. "Welkom allemaal. Laat me mezelf zijn, dat is de titel van deze voorstelling. Dat citaat is letterlijk geschreven in het Dagboek van Anne Frank", legt hij uit. Al drie weken leidt Rick mensen rond. De eerste twee weken bestond zijn publiek voornamelijk uit medewerkers van de gevangenis en medegedetineerden. Sinds deze week komen de mensen van buiten de muren naar binnen. "Naar mijn idee ging het hartstikke goed. Naarmate je het vaker doet en juist omdat we ook heel veel informatie hebben gekregen van de Anne Frank Stichting kunnen we het ook goed overbrengen."

Dankzij dit project voelt Rick zich weer mens. "Zojuist kwam een dame langs die zegt ik zie jou niet als crimineel, maar ik zie jou als mens. En zo voel ik mij ook. Dat vind ik hartstikke mooi om te horen, want dat betekent dat ik het goed doe."

Leuke vraag

De bezoekers zijn onder de indruk. "Met de oude gevangenisbus zijn we hier heengebracht, dat was indrukwekkend", vertelt bezoeker Paul IJsendoorn. "Mijn dochter vroeg ook expliciet aan hem: ik kan het niet geloven, heb jij ook wat gedaan? Hij bevestigde dat, maar hij vond het ook erg leuk om op die manier weer met mensen in contact te komen. Hij vond het daarom ook een hele leuke vraag van mijn dochter."

"De manier waarop dit gepresenteerd wordt, is ontzettend interessant", vertelt bezoekster Angelique. Zij is samen met haar zoon en dochter naar de tentoonstelling gekomen. "Je kunt iedere keer de boekjes lezen, maar het verhaal dat hij erbij vertelt en de beleving die hij eraan meegeeft, ik vind dat gewoon heel erg sprekend."

De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de PI in Veenhuizen, de Dienst Geestelijke Verzorging, Exodus Nederland en de Anne Frank Stichting. In 2011 werd de tentoonstelling op initiatief van Exodus Nederland binnen de gevangenismuren gehaald. Inmiddels is dit project in meerdere PI's uitgevoerd.

