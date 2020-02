Inwoners De Wolden zijn fervent motorrijders

In De Wolden wonen de meeste Drenten met een motorrijbewijs, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 178 personen per 1000 inwoners zijn daar in het bezit van een motorrijbewijs.

In Nederland hebben bijna 1,5 miljoen mensen een motorrijbewijs. Dat is 4,4 procent meer dan in 2014. Vooral mensen van 50 tot 65 jaar hebben er één.

Veel motorrijders in Drenthe

Naast De Wolden wonen ook in Midden-Drenthe, Westerveld, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Coevorden veel motorrijders. In deze gemeenten hebben meer dan 150 mensen per 1000 inwoners een motorrijbewijs.

In Hoogeveen wonen de minste mensen die bevoegd zijn om motor te rijden (124 per 1000 inwoners).

Meer mannen

Het zijn vooral mannen die graag motorrijden. Van de Nederlandse mannen heeft 17 procent een motorrijbewijs, tegenover 4 procent van de vrouwen.

Landelijke cijfers

In Dalfsen (Overijssel) wonen de meeste mensen met een motorrijbewijs, namelijk 188 personen per 1000 inwoners. Het bezit is het laagst in Rotterdam en Amsterdam, respectievelijk 55 en 60 mensen op elke 1000 inwoners.