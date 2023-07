Qbuzz schaalt af in zomer: dit verandert aan jouw busrit

Qbuzz laat de komende weken in Drenthe en Groningen een stuk minder bussen rijden vanwege de schoolvakantie. Vanaf vandaag tot en met zaterdag 2 september is de dienstregeling afgeschaald omdat er minder passagiers dan normaal worden verwacht.

Zo rijden de Q-link- en Qlinerlijnen minder vaak of worden helemaal geschrapt. Dat geldt bijvoorbeeld voor lijn 109, tussen Assen en Zernike in de stad Groningen. Ook schrapt Qbuzz een aantal nachtlijnen, al is dat vooral te wijten aan een chauffeurstekort als gevolg van hoog ziekteverzuim. Zo gaat een streep door de ritten tussen Groningen en Roden en Gieten (lijnen 417 en 409).