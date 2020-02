Veilingartikelen worden opgehaald bij Camping Anloo

Een week lang kon er geboden worden op spullen die eigendom waren van Camping Anloo, variërend van dartborden en laptops tot een trekker. In totaal zijn er 276 kavels met spullen geveild.

Campingspullen onder de hamer

Bij de veiling gingen bijvoorbeeld de inventaris van het campingrestaurant en gereedschappen voor onderhoud onder de hamer. Het campingterrein zelf en de chalets werden niet geveild.

Dat ligt ook wat ingewikkeld. Een deel van de chalets is nog eigendom van de failliete campingeigenaar en andere chalets zijn van particulieren. Die laatste gaan niet mee in het faillissement. Daarnaast staan sommige chalets op grond die door de eigenaar is aangekocht. Hoe het met de chalets verder gaat, is nog een puzzel.

Nieuw leven voor inventaris

Soms is het passen en meten om alles mee te krijgen. Zowel bij het verhuizen van spullen naar de auto of aanhanger als bij het meubilair uit de gebouwen krijgen. Een oud portiek van de keuken, waar nu een gipsplaat voor staat, is verwijderd om meer ruimte voor het verhuizen te maken. De grote keukenmachines konden er anders niet uit gehaald worden.

De een na de ander komt op het terrein om wat op te halen. Stoelen en tafels van het restaurant worden meegenomen door twee mannen uit Amsterdam. Het meubilair krijgt daar een nieuw leven. En andere man die komt 'rotzooi' ophalen. Later ziet hij wel wat hij er mee gaat doen.