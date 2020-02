Vuurpijl belandt op buggy met kind: tiener krijgt werkstraf

De jongen gooide op 24 november in zijn woonplaats een vuurpijl de lucht in, terwijl hij in een menigte liep. De pijl kwam op de jas terecht van de pleegvader van het kind in de buggy. Via de jas kwam het stuk vuurwerk op de buggy terecht. Het dakje daarvan voorkwam dat de pijl vervolgens op het kind viel.

Gehoordschade

Door de knal liep de pleegvader blijvende gehoorschade op. Dit is zwaar lichamelijk letsel, zei de rechter. Het kind in de buggy bleef ongedeerd, maar de wandelwagen werd beschadigd. De Hoogeveense tiener moet de man 5.000 euro schadevergoeding betalen.

Niet gedacht

Het ging per ongeluk, zei de jongen tegen de kinderrechter. Die vond dat de tiener beter had moeten weten. "Je weet dat je zo'n vuurpijl ergens rechtop in moet zetten en dan pas moet afsteken. Jij gooit daarmee in een omgeving met veel mensen. Je dacht niet na en hebt het risico genomen", zei ze.

De tiener had nog een werkstraf van 15 uur van een eerder opgelegde straf open staan. Die moet hij nu ook uitvoeren.