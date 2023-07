Laatste zandweg van Grolloo heeft eindelijk een naam: Meulendwarsdiek

Historische molen

"Hij moet daar hebben gestaan." Bas Luinge wijst naar een verhoging in het weiland. Luinge is de kleinzoon van de laatste molenaar van Grolloo. "In 1892 is de molen in bezit gekomen van mijn familie via een erfenis. Mijn opa was molenaar tot er in Grolloo een melkfabriek kwam, met daarnaast een korenmalerij. Toen is mijn opa daar gaan werken." De molen stond daarna werkeloos in het land en is in 1920 afgebroken.