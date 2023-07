Buurtcamping Hoogeveen moet mensen bij elkaar brengen: 'Maakt niet uit of je arm of rijkt bent'

Spanje, Italië, Frankrijk of gewoon Drenthe? Want waarom zou je naar het buitenland gaan als je ook op de camping in de buurt kan staan. Dat dachten zestig Hoogeveners ook. Zij staan op de buurtcamping bij het Steenbergerpark in de wijk De Weide.

De buurtcamping is een landelijk initiatief dat voor het eerst neerstrijkt in Drenthe. Hoogeveen heeft de primeur. Het doel is om mensen uit de wijk met elkaar in contact te brengen. "Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Iedereen mag meedoen, en hopelijk komen daar langdurige contacten uit", laat Lisette Rinkema van de organisatie weten.