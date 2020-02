'Tankshops kunnen niet zonder tabakverkoop'

Het CDA en De ChristenUnie komen vandaag met een voorstel om tabaksverkoop in supermarkten en tankstations helemaal te verbieden. De partijen kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit tot frustratie van Ewout Klok, pomphouder in Hoogeveen en voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations. 'Verkiezingsretoriek', noemt hij het.

"Wij zijn er ook tegen dat de jeugd gaat roken. Maar in tankstations komt over het algemeen ouder publiek, dat zelf heel volwassen de keuze kan maken of ze roken. Het is daarnaast nog gewoon een legaal product ook. Wij zijn al bezig om het achter gesloten deuren te zetten", doelt Klok op de wet die het tankhouders verplicht om per 1 januari 2021 tabak uit het zicht te halen.

Effecten

Volgens Klok gaat het allemaal veel te snel. Terwijl de effecten van de ene maatregel nog niet duidelijk zijn, komt de volgende er al aan. "De verkoop van tabak is bittere noodzaak, het is zestig tot zeventig procent van de omzet van de tankshop", zegt hij. "We zitten al in een brandstoftransitie, veel tankstations zijn bezig met het opzetten van bijvoorbeeld lunchrooms om het op te vangen. Een verbod op tabak kunnen we er nu niet bij hebben."

Bij Tamoil Klazienaveen erkennen ze het belang van de tabaksverkoop bij de bemande benzinepompen. "Het zou een flink omzetverlies betekenen, ook al is de marge op een pakje minimaal", zegt een medewerker. Hij wijst daarnaast op het uitstalverbod waar eerst nog aan gewerkt moet worden. "Ook gaan de merken nog van de pakjes af", zo geeft hij een andere maatregel die al is ingesteld om het roken te ontmoedigen.

Weg winkel?

Bij Tank Service Station Nijeveen vormt de verkoop van sigaretten en shag ruim tachtig procent van de omzet. "Als het verdwijnt, moeten wij misschien het winkeltje wel sluiten", zegt Peter van der Linde. Het gaat volgens hem niet alleen om het pakje shag dat wordt verkocht. "Het gaat om het loopje. Een boer met een trekker komt hier even langs om een pakje shag te kopen en maakt even een praatje. Wij hebben een sociale functie in het dorp."

Volgens Van der Velde kopen mensen meestal niet alleen rookwaar. "Het stuk chocola of de mondverfrisser die ze ook kopen, daar maken wij de winst op", vertelt de pomphouder. Tegelijkertijd maakt hij mensen warm voor de andere diensten die geleverd worden. "Dan zeg je: 'wat heb je de auto smerig, neem even een wasbeurt.' Voor een klein tankstationnetje is de verkoop heel belangrijk, al snap ik ook dat het niet goed is dat het op iedere hoek van de straat te verkrijgen is."