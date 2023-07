Drentse GroenLinkser Sam Pormes in opspraak: 'Hij verzweeg PGB-fraude en dat is heel vervelend'

Drents GroenLinks-Statenfractievoorzitter Sam Pormes (69) uit Assen is weer in opspraak. Het Drentse partijbestuur en het landelijke partijbureau zijn onaangenaam verrast dat Pormes in 2017 is veroordeeld voor fraude met PGB-gelden. Hij heeft dat nooit bij de partij gemeld.

Pormes moest van de rechter 13.500 euro aan zorggeld terugbetalen, omdat hij met zijn bureau Meskota de verleende zorg niet kon verantwoorden. Pormes heeft deze veroordeling nooit gemeld bij de partij.

Beraden op stappen

Voorzitter Fenna Bolding van GroenLinks Drenthe is geschrokken van de zaak. Ze noemt de kwestie 'heel vervelend'. "Wij wisten hier helemaal niets van. Dit is echt nieuw voor mij. Sam had dit moeten melden toen hij zich bij ons kandidaat stelde voor de provinciale lijst. Want dat past bij de integriteit die je als partij nastreeft. En melding maken van zo'n gerechtelijke uitspraak hoort daar natuurlijk bij", zegt Bolding.

De Drentse partijvoorzitter wil de zaak eerst bespreken met de rest van het bestuur en de fractie en met Pormes zelf, voordat ze kan aangeven welke stappen er gezet worden tegen de Statenfractievoorzitter. "Ik hoop hierover snel duidelijkheid te hebben, maar ik wil ook eerst contact met Sam. Maar die zit momenteel op de Molukken."

'Fraude niet acceptabel'

Het landelijk partijbestuur is sinds gisteren op de hoogte van het vonnis uit 2017. Volgens woordvoerder Hannah Eigeman van het partijbureau heeft Pormes ook daar nagelaten de kwestie te melden. Zij zegt: "Een integriteitsverklaring is inderdaad onderdeel van een kandidatenprocedure. De informatie uit het vonnis is niet eerder door Sam gemeld, dat had hij wel moeten doen. Fraude is wat ons betreft niet acceptabel. We gaan contact opnemen en deze informatie voorleggen aan Sam Pormes. En we beraden ons op stappen. Ik wil nu nog niet vooruit lopen welke dat zouden zijn."

Sam Pormes was niet bereikbaar voor commentaar.

Conflict met TitanE

Het gerechtelijke vonnis tegen Pormes uit 2017 is gisteren bij het GroenLinks-partijbestuur aanhangig gemaakt door Joop Burgerhout uit Voorschoten. De man heeft een hoog opgelopen conflict met Sam Pormes over de financiële gang van zaken bij de Molukse stichting TitanE. Deze stichting werkt aan armoedebestrijding op de Molukken met allerlei lokale hulpprojecten.

Burgerhout raakte in 2021 als vrijwilliger betrokken bij de stichting TitanE. Hij verstrekte een lening van 2000 euro voor een nootmuskaatbedrijf op de Molukken, dat duizenden lokale boeren vooruit zou helpen. Volgens Burgerhout staat er voor 135.000 aan leningen uit voor dit project waarbij zeecontainers met nootmuskaat naar Nederland worden verscheept, en waarvoor boeren op de Molukken een eerlijker prijs betaald krijgen.

Lening terug

Maar Burgerhout vertrouwt de financiën bij TitanE niet, noemt de geldstromen bij de stichting 'uiterst dubieus', en eiste eerder dit jaar openheid van de boeken. Volgens hem weigert Sam Pormes dat, die sinds mei interim-voorzitter is van TitanE. Burgerhout eist per 1 september zijn lening terug.

Op vragen van RTV Drenthe zei Sam Pormes vorige maand dat de beschuldigingen van Burgerhout niet kloppen, en dat alle leningen voor het nootmuskaatproject 'keurig op termijn worden terugbetaald'. Op de website van TitanE is ook een uitgebreide verklaring geplaatst van het bestuur, onder leiding van Pormes, maar Burgerhout nam daar geen genoegen mee.

Klacht bij partijbestuur

Over de financiële gang van zaken bij TitanE en de betrokkenheid van Sam Pormes hierbij, heeft Joop Burgerhout in juni al een klacht ingediend bij het landelijk partijbureau van GroenLinks. Maar woordvoerder Hannah Eigeman doet namens het partijbestuur geen enkele uitspraak over deze klacht. "Iedereen die een signaal wil delen, wordt verwezen naar ons klokkenluidersmeldpunt, zodat de juiste klachtenprocedure kan worden doorlopen. Verder doen wij geen uitspraken of er wel of geen klachten zijn binnengekomen, en dus ook niet of er wel of geen onderzoek loopt."

Pormes al vaker in opspraak

Sam Pormes kwam al veel vaker in opspraak. Toen hij Eerste Kamerlid was, van 2001 tot 2006, liet het partijbestuur van GroenLinks nader onderzoek naar hem instellen in 2005. Ook toen had hij zaken uit zijn verleden verzwegen, zo was het verwijt. Zo doken er herhaaldelijke beschuldigingen op dat hij in 1976 had deelgenomen aan een guerrillatrainingskamp in Zuid-Jemen. Ook zou hij betrokkenheid hebben gehad bij de Molukse treinkaping van De Punt in 1977 en bij de beschieting van een politieauto in de Molukse wijk in Assen. Ook speelde hij een rol in de financiële wanorde bij de Molukse verslavingszorginstellling Masiun die failliet ging, en hij werd beschuldigd van fraude met een WW-uitkering.

Na onderzoek geroyeerd

Al deze zaken waren destijds niet door hem gemeld bij het partijbestuur van GroenLinks. Die nam hem dat kwalijk, waarop er een diepgaand onderzoek volgde. Eerst werd Pormes op basis van dat onderzoek geroyeerd als GroenLinks-lid. Maar in april 2006 werd dat royement weer ongedaan gemaakt, na een gewonnen beroepszaak van Pormes. Uiteindelijk verliet Pormes in november 2006 de Senaat.