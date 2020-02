Podium voor Vreugdenhil bij onstuimige natuurijs-wedstrijd in Zweden

Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is vandaag als derde gefinisht bij de natuurijs-wedstrijd op het zee-ijs van het Zweedse Luleå. Na honderd kilometer ging de overwinning naar Chrispijn Ariëns. Hij versloeg in de eindsprint vier medevluchters. Jordy Harink kwam als tweede over de streep.

Bij de wedstrijd van de mannen ging de wind vanmiddag flink tekeer aan de noordkant van de Botnische Golf. Diverse tentjes aan de finish werden weggeblazen en maar weinig schaatsers haalden de eindstreep.

Vreugdenhil heeft z'n vorm nog aardig vast weten te houden. De plantenkweker uit Eldersloo won drie weken geleden voor de tweede keer op rij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.

KPN Grand Prix

De wedstrijd maakt deel uit van de KPN Grand Prix. Het klassement bestaat uit zes wedstrijden op natuurijs. De drie wedstrijden op de Weissensee in Oostenrijk zijn inmiddels verreden. De wedstrijd over 100 kilometer was vandaag de vierde wedstrijd. Zaterdag en zondag volgen ook nog twee wedstrijden. De winnaar van vandaag, Chrispijn Ariëns is ook de leider in het tussenklassement.

Vrouwen

De vrouwen reden vanmorgen, onder betere weersomstandigheden, een wedstrijd over tachtig kilometer. Daar ging de overwinning naar Manon Kamminga. Zij hield Merel Bosma en Lisanne Buurman achter zich. Beste Drentse was Imke Vormeer uit Meppel op de 26e plaats. Kamminga is bij de vrouwen de leidster in het tussenklassement.

Programma

Er volgen zowel voor de mannen als de vrouwen nog twee wedstrijden op de Botnische Golf in Zweden. Zaterdagmorgen rijden de mannen een wedstrijd over 50 kilometer als opmaat naar zondag. Dan volgt de finale over 150 kilometer. De vrouwen moeten zaterdag 40 kilometer en zondag 100 kilometer.