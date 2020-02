Jeugdige interviewers maken het Jansen en Chacon lastig

In de voorjaarsvakantie is de perskamer van FC Emmen het domein van kinderen. De Kidsclub van de eredivisionist organiseert een kinderpersconferentie.

"Anco Jansen en..." Lieke valt even stil. De tweede spreker tijdens de kinderpersconferentie op het stadion van FC Emmen is ze even vergeten. De verslaggever helpt haar een handje. "Michael Chacon!"

Rotzakken

Niet journalisten als Niels Dijkhuizen en Rene Posthuma stellen in de middag de lastige vragen, maar twintig jeugdige vragenstellers als Rutger. "Ik heb gevraagd op welk merk voetbalschoenen ze spelen en of ze Kjell Scherpen missen", laat hij weten. Rutger en Lieke spelen samen bij DZOH. "Ik heb gevraagd of ze aan Valentijnsdag hebben gedaan en of ze iets gekregen hebben", zegt Lieke enthousiast.

"Mijn droomclub? Barcelona." Anco Jansen vindt het vragenvuur verfrissend. "De meeste journalisten zijn van die rotzakken", zegt de vleugelspeler met een knipoog. "Dan kun beter deze hebben." Of Jansen de verslaggever niet wil ruilen voor Lieke of Rutger? "Dat is geen slecht idee."

Nieuwe aanwas

Na een uur en bijna honderd vragen mogen de kinderen nog op de foto met het duo. Jansen: "Je ziet dat er nu veel aandacht voor de club is. Het is hartstikke mooi dat je al van jongs af aan fans hebt. Nieuwe aanwas is goed voor de club. Als je alle jongetjes en meisjes hier ziet zitten met een shirt van FC Emmen aan, is dat waar het om gaat."