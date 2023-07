Attractiepark Duinen Zathe viert Kerst tijdens zomer: 'Waren in gekke bui'

Een jonge bezoeker maakt net een rondje op de schaatsbaan, maar heel succesvol ging het niet vindt hij. "Leuk om te doen, maar eigenlijk kan ik niet zo goed schaatsen." Wel is hij helemaal in zijn nopjes door de kerstsfeer. "Ik hou van Kerst. Lekker gezellig met de familie, 's avonds gourmetten. Heel erg leuk. Dat gevoel krijg ik hier ook een beetje in het park."

Iets verderop komt een mevrouw net uit de attractie samen met haar familie. "Vanochtend wisten we nog helemaal niet waar we naartoe zouden gaan. Toen kwamen we op het idee om naar dit park te gaan. Ik had geen flauw benul dat er Kerst zou worden gevierd. Het is wel heel leuk. Alleen mijn kleinkind is wel een beetje bang van de kerstman die rondloopt. Die kruipt dan het liefste achter mij weg."

'Hopelijk succesvol'

In het verleden hebben ze wel vaker iets gedaan rondom het thema Halloween. Voor het park zelf is het ook de eerste keer dat ze met het thema Kerst uitpakken tijdens de zomer "Als het succesvol is hopen we dat het vaker kunnen doen", vertelt Nijkamp.