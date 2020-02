Letselschadeadvocaat na ongeluk: 'Militair voertuig had geen licht aan'

Om te bewijzen dat het voertuig geen licht voerde, is Zikken op zoek naar getuigen die het voertuig ook hebben gezien die nacht. Een oproep op Facebook maakt veel los. "Normaal krijgen wij nooit zoveel reacties op een oproep, maar nu al verschillende. We worden gebeld, geappt en gemaild."

Volledig vernield

Het is half vier 's nachts op donderdag 6 februari als een automobilist op de Beilerweg bij Hooghalen achterop een Fennek botst. Dit is een licht verkennings- en bewakingsvoertuig, dat gebruikt wordt door Defensie. Het is moeilijk zichtbaar en is erop gebouwd om onopvallend te kunnen rondrijden. De personenauto is door het ongeluk aan de voorzijde volledig vernield, de bestuurder ernstig gewond.

Om te bewijzen dat het militaire voertuig inderdaad geen licht droeg, is Zikken op zoek naar getuigen die de wagen die nacht hebben gezien. "Mensen hebben de Fennek die nacht op meerdere plekken gezien. Volgens verklaringen had hij soms wel verlichting aan, soms niet. We wachten nog op de gouden tip. Maar ik ben ervan overtuigd dat het slachtoffer gelijk heeft en de wagen geen licht aan had."

Onderzoek loopt

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar kan nog niets zeggen over de uitkomsten daarvan. "Wij horen alle betrokkenen, zowel de inzittenden van de Fennek als de bestuurder van de personenauto", zegt een woordvoerder. "Daarbij kijken we ook of het militaire voertuig licht droeg. Maar het onderzoek loopt nog en daarom doen we nu geen verdere mededelingen."

Volgens een woordvoerder van Defensie is het zeer onwaarschijnlijk dat de Fennek geen licht aan had.

