De Week van Drenthe: Monument van 1,5 miljoen knopen onthuld en Indonesische studenten in de knel

Op een bungalowpark in Gees werd zondagavond laat een 40-jarige man neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen. Snel na het incident kon de politie een 29-jarige man, die woonachtig was in hetzelfde huis als het slachtoffer, aanhouden. Op het park verblijven veel Roemeense arbeidsmigranten. Donderdag werd bekend dat de verdachte nog twee weken in voorarrest blijft.