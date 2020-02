Tientallen huwelijken gesloten in Drenthe op 20-02-2020

Robin Dekker en Paulien Siemensma uit Assen zijn vanmiddag om 14.00 uur getrouwd in het Witte Kerkje in Gasselte. Trouwambtenaar Irma Ambrahams verklapte de aanwezigen dat Robin de datum van 20-02-2020 al had geprikt voordat hij haar ten huwelijk had gevraagd.

Robin en Paulien zijn van de details. Paulien voorziet het witte merkje van haar witte gympies voor het feest van roze glitterverf. En zo'n mooie datum hoort daar dan ook bij. "In een relatie vinden wij het belangrijk dat we de kleine dingen laten uitblinken. En als die datum dan voorbij komt, dan is het net alsof alles bij elkaar past", zegt Robin.

Het echtpaar komt uit het Witte Kerkje na de huwelijksvoltrekking. (Rechten: RTV Drenthe)

De trouwambtenaar weet eigenlijk niet waarom speciale data zo populair zijn. Maar ze heeft wel een vermoeden. "Mensen vinden het mooi klinken en het is goed te onthouden. Het staat misschien mooi op de kaart. Maar welke datum je ook kiest, het is altijd bijzonder als je gaat trouwen, toch?", zegt Irma Abrahams.

Ruim een jaar geleden vroeg Robin Dekker zijn Paulien ten huwelijk. "Het was oud en nieuw. De familie was erbij. Mijn ouders en Paulien's ouders. Niemand wist dat ik haar ten huwelijk zou vragen. Het was geheim. Paulien zat boven met de hond, want die was overstuur vanwege het vuurwerk. En toen heb ik Paulien gelokt op het platte dak. Ze riep meteen naar de familie beneden zodat die omhoog keek."

Robin ging op de knieën. "Ik zei ja. Het duurde even. Want ik had zoiets van: wat gebeurt me hier? Ik vond het heel mooi dat de familie het wel heeft gezien maar dat we toch een privémoment hadden. Dat was heel intiem. Het was het perfecte moment", zegt Paulien.

Paulien was meteen verliefd op deze trouwjurk. (Rechten: RTV Drenthe)

De jurk van Paulien was liefde op het eerste gezicht. "Ik dacht dat die boven mijn budget zou zijn, maar het bleek te kunnen. Meteen toen ik die jurk zag, dacht ik: wat een mooie jurk. Ik had eerst al wat andere jurken gepast. Toen trok ik deze aan. In het pashokje hangen geen spiegels. En toen ik eruit kwam zeiden alle dames die mee waren meteen: dit is hem."

Paulien Siemensma heet in het vervolg Paulien Dekker-Siemensma.