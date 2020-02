Emmen wil zeker geen supermarkt in oud sportschoolgebouw

"Als de gemeente dat nou gewoon eens erkent. Dan kan mijn cliënt een planschadevergoeding krijgen en kunnen we verder praten over een andere invulling van het verloederende pand. Bijvoorbeeld een woonzorggebouw," aldus de advocaat van de Hoogeveense ontwikkelaar Jan Kroesen tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Daar kibbelden Kroesens raadsman en de gemeentewoordvoersters of er nu wel of niet een vergunning is verleend voor een nieuwe winkel. Kroesen meent van wel, maar de gemeente vindt van niet. Het zou gaan om een zogenoemde van rechtswege automatisch verleende vergunning.

Volgens de gemeente Emmen is daar geen sprake van. Die weet zeker dat zij Kroesen een brief heeft gestuurd met een vraag om aanvullende informatie over diens bouwplannen. Kroesen zegt die brief nooit te hebben ontvangen. En dat zou de schuld van de gemeente zijn. Die heeft volgens hem een rammelend postsysteem. De Raad van State gaat dat uitzoeken, bleek tijdens de zitting.

Te hoog

Overigens maakten de gemeentewoordvoersters duidelijk dat Kroesens bouwplan nog lang niet aan allerlei belangrijke eisen voldoet. Want zijn bouwplan zou te hoog en te omvangrijk zijn. En er zijn niet genoeg parkeerplaatsen op het eigen terrein, althans niet voor een winkel en al helemaal niet voor een discountsupermarkt.

Een supermarkt wil de gemeente daar ook niet vanwege de overlast door het laden en lossen. Volgens Kroesen is daar wel een mouw aan te passen. Hij wil desnoods parkeerplaatsen op het groene veld achter het gebouw aanleggen. Maar dat ziet de gemeente niet zitten. Want de voormalige sportschool ligt midden tussen de woonflats.

Emmen meent dat Kroesen best een winkel in het pand kan beginnen, maar dat zal heel kleinschalig moeten zijn. Volgens Kroesen is dat onmogelijk en moet de gemeente dan maar de winkelbestemming er af halen en het pand bijvoorbeeld een woonzorgbestemming geven.

'Dan verloedert het maar'

De gemeente lijkt daar wel over te willen praten. Maar Emmen lijkt niet bereid Kroesen ook nog eens een hoop schadegeld te willen betalen, omdat de waarde van een winkelpand veel hoger ligt dan van een woonzorggebouw. Maar voordat Kroesen en Emmen daarover in de clinch gaan, zal de Raad van State eerst uitmaken, of er al dan niet een automatisch verleende vergunning ligt, en of de gemeente terecht het bouwplan van Kroesen heeft afgewezen.

Mocht de Raad het bouwplan definitief afwijzen en de gemeente wil niet over een andere oplossing praten, dan doet Jan Kroesen ook niets meer. "Dan laat ik het mooi staan zoals het nu is. Dan verloedert het maar verder, dat kan mij niets meer schelen dan," besloot Kroesen.

De uitspraak volgt binnen enkele weken.