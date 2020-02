Nieuw elan voor horecaplein de Markt in Assen

Het horecaplein aan de Markt in Assen krijgt een boost. Op de hoek van de Markt wordt het pand met daarin tapasbar Manolitos in oude stijl hersteld. Er tegenover is de vroegere Gulle Gans weer ingevuld met een nieuw horecabedrijf.

In het pand aan de Markt 15, op de hoek met de Kerkstraat, zit al jaren op de begane grond het tapasrestaurant Bodega Manolitos. De twee bovenverdiepingen stonden al een tijdje leeg. Met geld uit de subsidiepot voor aanpak van de binnenstad, krijgt het pand een remake.

Appartementen en kantoor

De uitbater van de tapasbar, Manos Tsantirakis, had een paar jaar geleden nog ambitieuze horecaplannen voor de twee bovenste verdiepingen. Maar die zijn van de baan, en daarom krijgen de twee etages een grondige metamorfose. Ze worden ingevuld met vier appartementen en kantoorruimte. Het Asser bureau 12WAT Architecten maakte het ontwerp en wil het historische pand zoveel mogelijk weer in de oude stijl terugbrengen, zo zegt directeur Tino Hoven.

Bijzonder is dat 12WAT straks zelf het nieuwe kantoor betrekt. "We zitten nu met het architectenbureau nog in een ander historisch pand, vooraan de Markt, maar daar zijn we echt uit ons jasje gegroeid." Bedoeling is dat het architectenkantoor over een week naar de nieuwe plek aan de Markt verhuist.

Nieuw initiatief in Gulle Gans

Ondertussen is er ook weer een nieuwe horeca-invulling gekomen voor het pand Markt 18, waar ooit jarenlang restaurant De Gulle Gans zat. Sinds eigenaresse Sascha Gans in 2012 met haar bekende restaurant stopte, is het echt kwakkelen geblazen met de opvolgers. Tot afgelopen najaar zat er restaurant Flint, dat het twee jaar volhield. Daarna bleef het maanden stil. Maar sinds deze maand is er weer een nieuwe uitbater actief, ondernemer Geert te Velde met coffee & bar Autentieq.