E&O strandt in beker ondanks opleving

E&O heeft het thuisvoordeel in de achtste bekerfinale niet kunnen benutten. Competitiegenoot LIONS 2 was de gelukkige winnaar in Emmen (26-27), waardoor de groen-witten de kans om het seizoen meer glans te geven hebben verspeeld.

Na de pauze (13-15) leek E&O hard op weg naar de kwartfinale. Rick Wielage en Michael Wennink - een vlieger over de hele - zorgden voor de eerste voorsprong van de Emmenaren: 16-15. Routinier Toby Trouw, opgetrommeld voor het bekertreffen, tekende na vijf minuten spelen in de tweede helft zelfs voor het gaatje van vier (19-15).

Daan Molenbroek

In het slotkwartier was E&O slordig voor de goal. Zo kon LIONS 2 terug in het duel komen. Na 24-24 vluchtte trainer/coach Freek Gielen de time-out in. Daan Molenbroek, terug van een blessure en alleen actief in de dekking, zorgde na een onderschepping en goal voor hoop bij de thuisploeg (26-25).

In de laatste vijf minuten leed E&O meermaals balverlies. LIONS 2, de hoofdmacht is actief in de BENE-League, wist de doelman van de Emmenaren Bjorn Brachten te vaak te verschalken. Na de 26-27 van de gasten uit Limburg maakte E&O tien seconden voor het eind een cruciale passfout, waarna de achtste finale eindigde in een zege voor LIONS 2.

Eredivisie

Door het resultaat is E&O gestrand in de bekercompetitie. In de eredivisie staan de groen-witten vierde. Met nog drie duels te gaan is de achterstand op de kansrijke tweede positie, die recht geeft op de promotiestrijd, twee punten.