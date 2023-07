Alleen in Drenthe afgelopen jaar meer huizen verkocht, prijzen zijn wel gedaald

Er zijn in Drenthe in het tweede kwartaal van dit jaar net iets meer huizen verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar. Alleen in Drenthe groeide het aantal verkochte huizen (met 0,6%), in de rest van het land is er een daling te zien.

De gemiddelde prijs lag wel lager dan een jaar geleden. In Drenthe was de daling 4,9%. Die daling is lager dan het landelijk gemiddelde van 5,5%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers van het Kadaster. Het is voor het eerst in negen jaar dat in het hele land de prijzen zijn gedaald.