PvdA wil duidelijkheid over stankoverlast in Wijster

Slachtafvalverwerkingsfabriek Noblesse in Wijster begint in maart met proefdraaien in een nieuwe fabriek. In de fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten opzichte van de oude situatie.

Volgens de directie ligt de geuroverlast op een acceptabel niveau en zijn er geen nieuwe technieken beschikbaar.

De PvdA-fractie in de Provincie Drenthe wil van Gedeputeerde Staten weten of dit klopt. De partij zegt veel waarde te hechten aan het voorkomen van stankoverlast voor de omgeving.

Onwenselijke situatie

In het verleden is er veel overlast geweest in de omliggende dorpen. Naast de stankoverlast is er sprake geweest van meerdere branden en liet de communicatie te wensen over. Een compleet onwenselijke situatie die niet herhaald moet worden, vindt PvdA Drenthe.

Ook het bezwaar dat het bedrijf Rika Greenpark maakt tegen de, in haar ogen, te strenge regels rondom stankoverlast voor de omgeving, baart de partij zorgen. . In verband met de geplande bouw van een nieuwe mestvergister van dit bedrijf, ook in Wijster, is de partij bang dat ook hier stank zal vrijkomen, waardoor het risico op cumulatie van stank toeneemt.

Monitoren en handhaven

De PvdA wil nu onder meer weten of de 'strenge regels' rondom Rika Greenpark ook toe te passen zijn op Noblesse. En klopt het dat er inderdaad in technisch opzicht niet meer mogelijk is om de geuroverlast te beperken? Ook is de vraag van de partij hoe de provincie de eventuele stankoverlast gaat monitoren, en of het College van Gedeputeerde Staten mogelijkheden zien om te handhaven.

