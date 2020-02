Dronken chauffeur belandt met volle vrachtwagen in kanaal [update]

Volgens omstanders belandde de Fries met zijn vrachtwagen in de berm, waar hij kantelde omdat de berm zacht was. Zo kwam de truck op zijn kant in het water terecht.

Te veel gedronken

De chauffeur is na het ongeluk door de politie verhoord. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed. Uit een blaastest bleek volgens een politiewoordvoerder dat hij meer dan één promille alcohol op had: ruim het dubbele van wat achter het stuur is toegestaan.

Doordat de berm zacht was, kieperde de vrachtwagen het kanaal in (Rechten: Persbureau Meter)

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend. Een bergings- en een kraanbedrijf zijn de hele ochtend bezig geweest de truck uit het kanaal te halen. Daarbij belandde het huisvuil in het water. Dat wordt er door een ander bedrijf eruit gehaald.

Er zijn gele schermen in het kanaal geplaatst om ervoor te zorgen dat er geen olie en huisvuil in het water terechtkomt.

Op staande voet ontslagen

De weg is tussen Wittelte en Dieverbrug is de hele ochtend afgesloten geweest en naar verwachting aan het begin van de middag weer open. De chauffeur is inmiddels op staande voet ontslagen en moet zich mogelijk later voor de rechter verantwoorden.