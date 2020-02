Drentse stations stuk populairder bij reizigers

Meppel en Dalen hebben de populairste treinstations van Drenthe. Uit onderzoek van I&O Research onder 150.000 reizigers blijkt dat 85 procent het Meppeler station waardeert met een 7 of hoger. Bij Dalen is dat 84 procent.

Zes jaar geleden was dat respectievelijk 81 en 83 procent, blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor. Het minst populaire Drentse station is dat in Coevorden. Maar ondanks dat gaven nog altijd 58 procent van de reizigers ook dat station een 7 of hoger. Dat is zes procent meer dan in 2014.

Station Assen

Het vernieuwde station in Assen wordt ten opzichte van 2014 een stuk beter beoordeeld. Destijds waardeerde 53 procent van de reizigers het station met een 7 of hoger, afgelopen jaar was dat 81 procent.

Acht van de negen Drentse stations wordt positiever beoordeeld. Emmen-Zuid vormt de uitzondering op de regel. Dat station kreeg in 2014 van 81 procent van de reizigers een 7 of hoger. Afgelopen jaar was dat 69 procent.

De rest van Nederland

Het meest populaire station van heel Nederland is Klimmen-Ransdaal in Limburg. Maar liefst 97 procent van de reizigers gaf dat station een 7 of hoger. Het Brabantse Lage Zwaluwe wordt het minst gewaardeerd door de reizigers: slechts 27 procent gaf dat station een 7 of hoger.