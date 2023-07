Regenachtig begin van de zomervakantie, tips om verveling tegen te gaan

Boekenwurm

Het is misschien wel het ultieme weer om met een goed boek op de bank te kruipen. Om daar nog een beetje voorpret aan vast te knopen kun je nog tot het einde van deze maand langs bij de bibliotheek in Assen om tussen de boeken te snuffelen. De bieb is namelijk bezig met een boekverkoop. Afgeschreven boeken gaan daar in de verkoop en dat geldt trouwens ook voor tijdschriften. De tweedehands boekverkoop is op het ontmoetingsplein van de bibliotheek in het gebouw van De Nieuwe Kolk in Assen.

En ook in Sleen worden tweedehands boeken verkocht. Woensdag is er een boekenmarkt bij de Hervormde kerk van Sleen en de opbrengst gaat naar de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Musea met kinderactiviteiten

Niet gratis, maar voor kinderen vaak wel tegen een gereduceerd tarief, zijn met dit weer natuurlijk ook de musea in Drenthe een optie om een bezoekje aan te brengen. Voor gezinnen zijn allerlei activiteiten mogelijk. Zo heeft Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht een Vincent van Gogh break-out game, kun je in het Miramar Zeemuseum in Vledder oog in oog komen te staan met de walvis en in het OERmuseum in Diever maak je een reis door de tijd.

Schaapjes tellen