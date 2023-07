Bezwarencommissie: Noodzaak 23 meter hoog magazijn Fresenius niet goed onderbouwd

De vergunning voor de bouw van een magazijn van 23 meter hoog bij Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum is mogelijk niet terecht afgegeven. Daarnaast moet beter worden uitgelegd waarom de gemeente instemt met de bouw van het pand. Dat stelt de bezwarencommissie van de gemeente Emmen in het advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Een groep omwonenden maakte bezwaar tegen de vergunning. Zij zien een 'monsterlijk' gebouw van 23 meter hoog binnen tweehonderd meter van hun woning niet zitten. Dat bleek eind mei tijdens een zitting van de bezwarencommissie. Omwonenden aan zowel de noord- als zuidzijde zijn bang dat hun woongenot wordt aangetast.

Afwijken van bestemmingsplan

Het bestemmingsplan laat bebouwing van zes meter op het terrein toe, met een afwijking tot negen meter. Voor alle andere afwijkingen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er zijn al enkele gebouwen van 11 meter hoog op het terrein.

De gemeente Emmen heeft de vergunning voor de bouw van het magazijn verleend, omdat het gebouw op minimaal honderd meter van de omwonenden staat. Volgens de gemeente zijn de zichtlijnen van het gebouw daardoor 'relatief beperkt' en is het 'ruimtelijk aanvaardbaar'. Zo vertelde een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders aan tijdens de zitting.

Volgens de directie van Fresenius is een gebouw van 23 meter hoog nodig voor alle opslag die komt kijken bij het produceren van de medische voeding in Emmer-Compascuum. Eerst wilde het bedrijf 32 meter hoog bouwen, maar dit bleek technisch niet haalbaar. Ook de gemeente adviseerde om te zakken in de hoogte.

Niet voldoende onderbouwd

De bezwarencommissie was tijdens de zitting al kritisch op het college. "Want waar is dan het omslagpunt? Nu is het 23 meter. Wat vindt het college dan wel en niet aanvaardbaar?" De gemeente kon hier toen niet duidelijk op in gaan.

Ook in het advies dat de bezwarencommissie na de zitting heeft opgesteld, staat dat het voor de commissie niet duidelijk wordt waarom 23 meter wel aanvaardbaar wordt geacht. De bezwarencommissie vindt dat de gemeente dat wel moet doen. Daarnaast vindt de bezwarencommissie dat de onderbouwing in de vergunning te beperkt is.

Daarnaast is er te weinig onderzoek gedaan naar bezonning, stelt de commissie. Enkele omwonenden gaven tijdens de zitting aan bang te zijn voor meer schaduw in en rondom hun huis als het gebouw van 23 meter hoog daar komt. Het college gaf bij de zitting aan nog te wachten op de uitkomsten van een studie naar de bezonning. De commissie adviseert die uitkomsten mee te nemen in het nieuwe besluit.

Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om te beslissen wat ze met het advies van de bezwarencommissie gaan doen.

Uitbreiding

In het najaar van 2018 maakte Fresenius bekend om 100 miljoen euro te investeren in het bedrijf. De locatie in Emmer-Compascuum is van het produceren van medische bloedzakken overgegaan naar het produceren van sondevoeding. De productie van bloedzakken is wegens goedkopere kosten verhuisd naar de Dominicaanse Republiek.