Drentse dorpen op de wip bij routes Friese OV-bussen

Eén keer per uur komt de bus tot nu toe door Zuidvelde en sinds kort alleen nog maar overdag. De busdienst door Zuidvelde is ook voor Assen van belang. Scholieren uit de wijk Kloosterveen die naar het Nassaucollege in Norg gaan, maken veelvuldig gebruik van die lijn. Maar volgens de plannen is dat eind volgend jaar afgelopen.

Verrast

In Nijensleek is Dorpsbelangen net zo verrast door het nieuws dat er een lijndienst door hun dorp verdwijnt. Het gaat om lijn 19 van Drachten naar Steenwijk. Maar Nijensleek en ook Frederiksoord houden lijn 20 richting Assen over. Lijn 20 hoort niet tot de Friese concessie, maar tot die van OV-bureau Groningen-Drenthe.

Jenny Hasselaar van Dorpsbelangen Nijensleek heeft vanuit het dorp nog geen kritische geluiden gehoord op de ontwikkeling. Daarom prijst ze zich gelukkig met het behoud van een andere buslijn. Bovendien heeft het dorp nog de door de gemeente Westerveld ingestelde Naoberbus. Dat busje brengt met name ouderen van en naar de voorzieningen in Vledder na een telefonisch verzoek.

Balans zoeken

Het schrappen van de dorpen uit de Friese buslijnen staat ook bij de provincie Drenthe op de kaart. Woordvoerder Eddy Beuker zegt dat de provincie Drenthe een reactie voorbereidt. "We gaan onze zorgen zeker uiten. Vanuit Groningen en Drenthe zijn er ook buslijnen die richting Friesland rijden. Dus daar moet wel een balans tussen zijn."

Zuidvelde wil ook in Friesland van zich laten horen. "We gaan zeker verder stappen ondernemen, samen met andere dorpsverenigingen. We hadden dit niet verwacht, omdat we in november nog overleg hadden over de jaarlijkse wijzigingen van de regeling. Het ging toen om de taxiverbinding die er in de avonduren is overgebleven. Daarbij is expliciet gezegd dat lijn 84 zou blijven."

Behalve de vijf Drentse dorpen, zijn er ook dertien Friese dorpen en buurtschappen waar de bus niet meer stopt. Provincie Fryslan laat weten dat er nog niets vast ligt. Bovendien wijst een woordvoerder op de mogelijkheid dat de maatschappij die de buslijnen vanaf 2022 gaat exploiteren zelf besluit dorpen bij langs te gaan.

Tot half maart hebben de dorpen de tijd om met een zienswijze protest aan te tekenen. Fenna Kroese: "We zijn teleurgesteld. We worden via de pers nu op de hoogte gebracht. Maar we strijden ervoor dat de bus blijft."