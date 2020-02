Bodycams gaan dronkenschap Emmer jongeren vastleggen

Politieagenten in Emmen gaan tijdens evenementen een bodycam dragen. Het project, genaamd 'De Confrontatie', is een samenwerking tussen de politie, de gemeente en Halt. Met de bodycams gaat de politie het gedrag van dronken jongeren filmen, om ze vervolgens samen met hun ouders met de beelden te confronteren.

"Komend weekend is het carnaval. Een goed moment om te starten met dit project", zegt hoofdagente Kim Luinenburg.

Overmatig drankgebruik voorkomen

Met het project wil de politie overmatig alcoholgebruik, openbaar dronkenschap en misdragingen bij jongeren aanpakken en in de toekomst voorkomen.

"Binnen een paar dagen na het incident nodigen wij de jongen of het meisje en de ouders uit voor een gesprek op het politiebureau", legt Luinenburg uit. "We confronteren hen samen met een medewerker van Halt met de beelden. In het gesprek willen we ze bewust maken van de risico's van hun gedrag. We willen herhaling van overmatig drankgebruik voorkomen. Bovendien willen we de kans dat jongeren slachtoffer worden van een beroving, mishandeling of zedendelicten verkleinen."

Het gesprek is op vrijwillige basis. Na afloop worden de beelden gewist.

Eerder project

Emmen is niet de eerste gemeente waar 'De Confrontatie' is gestart. In Sneek maakten verschillende instanties zich zorgen over jongeren die door alcoholmisbruik buiten bewustzijn raakten. Ouders reageerden positief. De jongeren vonden het confronterend om de beelden terug te zien, maar gaven ook aan dat ze ervan hebben geleerd.