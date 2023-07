Acteur Thijs Römer voor rechter in Assen vanwege online misbruik jonge fans

Acteur Thijs Römer (44) wordt verdacht van het online seksueel misbruiken van drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant. Vandaag is de rechtszaak voor de rechtbank in Assen.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de veertiger zich schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de drie voormalige tieners. Een van de aangeefsters is een nu 21-jarige vrouw uit Noord-Drenthe. Ze was veertien jaar toen ze seksueel lastig werd gevallen door de acteur, zegt ze op sociale media. Ze was enorm fan van de acteur en zocht via Twitter contact met hem.

'Niet gezond'

Op haar vijftiende zou ze hem daadwerkelijk hebben opgezocht. Achteraf besefte ze dat dit contact 'niet gezond' was. Dit was begin vorig jaar de reden voor haar om naar de politie te stappen en al haar bewijs, zoals ze vertelt, op tafel te gooien. Na haar aangifte volgden nog eens aangiftes van twee jonge vrouwen in Friesland en Noord-Brabant. De Drentse is de jongste van de drie.

Voor het opsturen van naaktfoto's kon ze een figurantenrol krijgen in de serie Moordvrouw, waar Römer de hoofdrol in speelde, vertelt de vrouw op sociale media. "Dit heb ik overigens nooit gedaan", vervolgt ze haar verhaal. Als blijkt dat ze de acteur als tiener daadwerkelijk voorzag van naaktfoto's, dan kan Römer ook het vervaardigen en bezitten van kinderporno worden aangerekend.

De incidenten zouden zich hebben afgespeeld in de periode van november 2015 tot eind november 2017. Op Twitter ontkende Römer deze beschuldigingen vorig jaar mei. Alleen al een minderjarige aanzetten tot seksuele handelingen kan een maximale celstraf van vier jaar opleveren. Op kinderporno staat eveneens een maximale celstraf van vier jaar.

Andere gevallen bestraft

Online seksueel misbruik is een strafbaar feit dat de laatste jaren vaker door de rechter is bestraft. In de meeste gevallen worden jongeren door een onbekend iemand benaderd, die zich voordoet als een leeftijdsgenoot.

In oktober 2021 werd voor de rechtbank in Groningen een vergelijkbare zaak behandeld. Een bekende YouTube-streamer stond terecht voor ontucht met twee volgers van elf en veertien jaar uit Groningen en Drenthe. De YouTuber werd door duizenden, vooral jongeren, live gevolgd tijdens game-sessies. Daarnaast onderhield hij ook via WhatsApp contact met zijn volgers. Met deze twee slachtoffers lukte het hem ook om fysiek een afspraak te maken.