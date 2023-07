Rotte kies Coevorden wordt getrokken: verpauperde disco maakt plaats voor woningen

Buurtbewoners ergeren zich er al jaren groen en geel aan: de verpauperde discotheek Smithy's Palace aan de Stationsstraat. Maar de laatste dagen voor de rotte kies lijken geteld.

Vastgoedontwikkelaar Kroon uit Borne is van plan er 21 appartementen en eengezinswoningen te realiseren. Het Overijsselse bedrijf verwacht volgend jaar te kunnen starten met de sloop en nieuwbouw.

Kroon kocht in 2021 de locatie over van sloopbedrijf Bork uit Stuifzand. Bij de koop zit ook een naastgelegen woning en het terrein van een inmiddels gesloopt garagebedrijf inbegrepen. Het bedachte bouwplan bestaat uit 15 appartementen (verdeeld over drie bouwlagen) aan de zijde van de Stationsstraat en zes eengezinswoningen aan de Paul Krugerstraat.

Woonzorgcomplex

Maar aanvankelijk lag er een compleet ander, meer omvangrijk plan voor deze plek in het verschiet, legt vastgoedontwikkeling Rob Kersing van Kroon uit. "Ons oorspronkelijke idee was de bouw van een woonzorgcomplex met 35 appartementen." De gemeente Coevorden gaf aan moeite te hebben met dat aantal, waarop Kroon opnieuw naar de tekentafel ging. "De gemeente wees op de grote behoefte aan reguliere woningen en zo is het huidige bouwplan ontstaan."