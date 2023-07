Onderzoek hunebed D59 levert ontdekkingen op: 'Reden voor taart uit de supermarkt'

Het onderzoek bij hunebed D29 in Borger heeft mooie vondsten opgeleverd, vindt onderzoeksleider professor dr. Daan Raemaekers. Onder zijn leiding deden studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen verrassende vondsten.

Het hunebed heeft de verwachtingen waargemaakt, zou je kunnen zeggen. "We hebben deze uitgekozen omdat er nog nooit onderzoek was gedaan, maar ook omdat het er een beetje rommelig uitziet rond het hunebed. Dat is positief. Wij hoopten dat een deel van de heuvel die er ooit overheen heeft gelegen bewaard was gebleven, en dat is het geval."

In die restanten van de grafheuvel werden de mooiste ontdekkingen gedaan. Het meest spectaculaire vonden de onderzoekers slechts vijf centimeter onder het gras. " We zijn heel voorzichtig de aarde weg gaan halen en direct onder de grasmat staken al scherven van aardewerk de grond uit", vertelt Raemaekers.

Nieuw inzicht

Die scherven lagen er niet per ongeluk. "De hunebedbouwers zelf hebben, toen de grafheuvel klaar was, een klein kuiltje gegraven van ongeveer twintig centimeter doorsnede. Toen hebben ze een pot kapotgeslagen, grote scherven uitgekozen en die in het kuiltje gelegd. Daarna hebben ze er een vuurstenen mes bij gelegd en de kuil opgevuld met scherven die over waren."

Het is een nieuw, verrassend verschijnsel, vertelt Raemaekers. "We kennen helemaal niet dit soort ingravingen in heuvels, het is verrassend om dat te zien. We vonden eerder wel scherven, maar dan onder de grafheuvel." Dat is volgens de hoogleraar heel anders, omdat het vooral iets zegt over de periode dat het hunebed gebouwd werd. "In dit geval was het hunebed al in gebruik en zijn mensen teruggekomen om voor hun belangrijke reden een pot in de grond te stoppen."

Waarom ze dat deden is niet direct duidelijk. Toch zijn de archeologen blij met de vondst. "Vijf centimeter onder het gras heeft dit dus 5.000 jaar op ons liggen wachten."

'Reden voor taart uit de supermarkt'

Uit de vondsten zijn meer nieuwe dingen af te leiden. "We hebben ook allerlei vuursteen gevonden. Dat lijkt erop dat mensen op die heuvel zijn gaan zitten om hun werktuigen aan te scherpen. Dat was ook wel nieuw."

Verder zijn er kleine stukjes verbrande botten gevonden. Daarvan moet nog vastgesteld worden of die van mensen of dieren afkomstig zijn. "Maar ook dat is erg interessant om over na te denken. Dat mensen in de prehistorie naar deze plek terug zijn gegaan om deze verbrande resten neer te leggen. Dat kan uit de tijd van de hunebedbouwers zijn, maar ook bijvoorbeeld duizend jaar later", aldus Raemaekers

De vondsten vragen om een feestje - maar wel bescheiden. "Als opgravingsleider zeg ik altijd dat het gaat om het verhaal en over de kennis. Maar het is toch wel heel mooi om versierde aardwerkscherven uit de grond te halen. Dat is wel een reden om even een taart bij de supermarkt te halen."

Nog een tijdje werk

Het zal nog even duren voordat het hele verhaal van de scherven duidelijk wordt. "De spullen liggen nu bij de universiteit. Na de vakantie gaan we ermee aan de slag. Twee studenten hebben ook gevraagd of ze de scherven aan elkaar mogen plakken dus die gaan dat zeker doen. Na de analyse volgt een rapport."