Wat is er met carnaval te doen in Drenthe?

En voor wie niet genoeg aan de Drentse optochten heeft, nemen we een paar mee van over de provincie-/landsgrens. Ook nemen we andere activiteiten dan alleen optochten mee in het lijstje.

Vrijdag 21 februari

18.30 uur Grootste verlichte optocht van het noorden in Emmer-Compascuum (Kainbongelstad)

19.30 uur Verlichte optocht in Veenoord

20.00 uur Discocarnaval in Gasselte (Meul'ndobstad)

20.00 uur Carnaval Vrijdag met DJ Roy en DJ Joep in Emmer-Compascuum (Kainbongelstad)

20:00 uur Buurman en Buurman, Beatcrooks, Zware Jongens in Barger-Oosterveld (Flintenstad)

Zaterdag 22 februari

10.00 uur Optocht in Weiteveen

11.00 uur Grandioos Carnaval en Prijsuitreiking met de Esperando's en DJ Koen in Weiteveen

11.11 uur Optocht in Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel (Bultruterland)

13.30 uur Optocht in Barger-Compascuum (Stiekelstad)

13.30 uur Optocht in Amsterdamsche Veld

13.30 uur Optocht in Zwartemeer

14.00 uur Optocht in Ter Apel (Klooster en de Wieke)

14.00 uur Kindercarnaval in Barger-Oosterveld (Flintenstad)

14.00 uur Kindercarnaval Nieuw Moscou (Mollebulte)

15.00 uur Feesttent Zwartemeerse Boys met Stef Ekkel, Flamman & Abraxas, DJ Gert Postma in Zwartemeer

19.11 uur Prunksitzung met band Frontline in Rütenbrock (Duitsland)

20.00 uur Live Band in Barger-Oosterveld (Flintenstad)

20.00 uur Carnaval Zaterdag met One Two Trio en DJ Erik Grevink in Emmer-Compascuum (Kainbongelstad)

20.00 uur Groot Stiekelfestival met DJ Roy en DJ Joep Verhaar in Barger-Compascuum (Stiekelstad)

20.00 uur Feestcafe met DJ Danny Blom in Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel (Bultruterland)

20.30 uur Groot carnaval in Gasselte (Meul'ndobstad)

20.30 uur Feest in Nieuw Moscou (Mollebulte) afgelast

21.00 uur Carnaval in 't Markhuus in Assen (Pitlo)

21.00 uur Carnavalsbal met Melrose, Wolter Kroes, Danny Panadero en diverse DJ's in Ter Apel (Klooster en de Wieke)

Een kaartje met alle optochten in Drenthe en omgeving:

Zondag 23 februari

14.00 uur Kindercarnaval in Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel (Bultruterland)

14.00 uur Optocht in Barger-Oosterveld (Flintenstad)

14.00 uur Diverse artiesten waaronder: Poar Neemn, Qmusic Foute uur en One Two Trio in Barger-Oosterveld (Flintenstad)

14.00 uur Kindercarnaval met Clown Peter, William van Mooi Wark in Ter Apel (Klooster en de Wieke)

14.00 uur Kindercarnaval in Gasselte (Meul'ndobstad)

14.00 uur Kindercarnaval in Assen (Pitlo)

15.00 uur Esperando's in Barger-Compascuum (Stiekelstad)

19.00 uur Frans Bauer en Mooi Wark in Barger-Compascuum (Stiekelstad)

20.30 uur Galabal met DJ Arie en diverse artiesten in Weiteveen

21.00 uur Prijsuitreiking met Feestband Moeflons, de Dikdakkers, DJ Hermen in Ter Apel (Klooster en de Wieke)

Maandag 24 februari

09.00 uur Rosenmontagoptocht in Rütenbrock (Duitsland)

13.30 uur Rosenmontagoptocht in Barger-Compascuum (Stiekelstad)

17.00 uur Rosenmontag met DJ Danny Blom in Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel (Bultruterland)

20.00 uur Slotbal Strodeo Drive-Inn in Weiteveen

Veel plezier! Alaaf! Amoi! Helau!

Hebben we een optocht of festiviteit gemist? Of gooit storm Ellen toch roet in het eten?

Mail dan naar redactie@rtvdrenthe.nl

