'Carnaval is een cultuur, het is meer dan alleen zuipen en verkleden'

"Ik had zoiets van: dit is echt mijn roeping. Ik vind dit geweldig, het carnavalsleven. De vereniging, de saamhorigheid. Ik wil een keer prins worden", zegt Kevin. "Wij hebben ons opgegeven en zijn gekozen. Dat is een hele eer. En Stephan is een goede kameraad van mij. Hebben dezelfde ideeën bij carnaval en hebben aan een half woord genoeg."

'Net of je voor een trouwerij bezig bent'

Het carnaval begint voor de twee al vroeg. "We zitten dan bij elkaar. Van welke koers willen we varen? Wat gaan we doen met de onderscheidingen die we uitdelen? Maar ook de pakken. Daarvoor moeten we naar Weerselo in Overijssel. Worden helemaal op maat gemaakt. We kiezen de kleuren, de steentjes. Het is net of je voor een trouwerij bezig bent", lachen ze. "We moesten het wel lang geheim houden dat wij prins en adjudant zijn. Tot het prinsenbal, dat is wel eens moeilijk."

Carnavalsvereniging de Kainbongels is nu weer zes jaar bezig, nadat het in 1991 stopte. De prins en zijn adjudant hebben ook zelf een vinger in de pap als het gaat om het carnavalsfeest. "Wij zetten in op de jeugd. Want dat is de toekomst. Onze koers is de saamhorigheid en wij willen carnaval groot maken in Drenthe. We gaan de peuterclubjes langs, de scholen en ouderen. Zodat ze ook zien dat het leuk is", zegt Kevin.

"Scholen vragen ons ook om langs te komen, als ze horen van andere scholen dat wij geweest zijn. Ook trekken verenigingen meer met elkaar op en is het niet ieder voor zich. Zo hebben we een groepsapp met alle prinsen uit de andere dorpen en bezoeken wij elkaar ook. Maar we zijn ook naar Duitsland geweest en Overijssel om daar te kijken."

'Meer dan zuipen en verkleden'

"Carnaval is niet alleen maar zuipen. Het is voor iedereen van 8 tot 88 jaar, zeggen wij. De één vindt het mooi om alleen maar de optocht te kijken, terwijl de ander door wil gaan tot 4 uur in de nacht", legt Stephan uit. "Het is een cultuur. Ik hoop dat dat ook meer gaat groeien."

De prins en adjudant zijn voor heel 2020 het gezicht van Kainbongel Stad, zoals Emmer-Compascuum heet in de carnavalswereld. "Na carnaval hebben we een week rust en dan kijken we alweer naar volgend jaar."

Vanavond om 18:30 uur is de verlichte optocht in Emmer-Compascuum. Ruim veertig verlichte wagens gaan door het dorp.