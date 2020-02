Grote uittocht begonnen op failliete Camping Anloo

Een handelaar die heel wat caravans opkocht, is vanmorgen al vroeg begonnen om de boel te ontmantelen. Wim Hovenkamp uit Zuidlaren is één van de eigenaren die zijn caravan 'voor de handel' heeft verkocht. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Zeven jaar lang zat hij elk seizoen op camping Anloo, maar 't is voorbij voor hem en zijn vrouw. "De boel is failliet, de eigenaar is er met ons stageld vandoor, en we hebben geen stroom meer. Wat moet je dan?"

'Erom janken doe je ook niet'

Volgens Hovenkamp was het een 'mooie vakantieplek'. "We wonen hier vlakbij, aan de andere kant van het bos. En mijn vrouw komt hier vandaan, uit Annen. Maar het is voorbij. En dat doet zeer, maar erom janken doe je ook niet. Het is helaas niet anders."

Het echtpaar uit Zuidlaren heeft de caravan verkocht aan een opkoper, FD Caravans uit Oude Pekela. Die heeft op Camping Anloo heel wat caravans gekocht. Die van Hovenkamp is de achtste die vandaag van het terrein wordt gehaald. Een loonbedrijf rijdt met een trekker en heftruck af en aan om de caravans los te wrikken, en op het bospad voor het recreatiepark neer te zetten. Daar worden ze later een vrachtwagen opgetakeld en weggereden.

Achterblijvers zien het met lede ogen aan. "Ik vind het allemaal paniekvoetbal", zegt Bert Venema, die al jaren op Camping Anloo zit. "Ze doen net of er morgen beslag op hun chalet wordt gelegd. Maar dat kan niet, ze zijn in particulier eigendom. Alleen de grond waar ze op staan, die is van de failliete bv. Dus ik snap niet helemaal waarom ze nu al massaal vertrekken."

Slagveld

Jan de Vries, die jarenlang een seizoenplaats had, vindt dat het park in een slagveld is veranderd. "Zonde, al die lege plekken. Dat het nu zo moet eindigen." Probleem voor de achterblijvers is dat er straks steeds minder gebruikers overblijven die mee willen betalen aan het water en het aggregaat voor de riolering. "De spoeling wordt zo wel dunner", verzucht Bert Venema.

Steeds meer lege plekken op de failliete Camping Anloo maken van het park 'een slagveld' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Ik laat niks achter'

Voor Wim Hovenkamp is het na vandaag definitief voorbij. Hij laat niks achter op zijn standplaats. Zelfs de bosjes neemt hij mee. "Ik had alles prachtig aangelegd, dus ook de beplanting die er staat is van mij. Dat gaat naar mijn dochter, want de bosjes staan er nog prima bij. Zonde om weg te gooien."

De plek schoon opleveren, dat is het enige wat Hovenkamp nog rest als de caravan door de loonwerker is weggetrokken. "Of het stageld voor dit seizoen moet er nog onder liggen, dat de beheerder het teruggelegd heeft. Maar dat zal wel niet. Denk jij van wel? Ikke niet."

Bewoners bijeen

Voor morgenmiddag is er voor de achterblijvers een bijeenkomst belegd. Daar geeft de nieuwe Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo tekst en uitleg over de toekomst op korte termijn voor de camping. Zo zijn ze vanaf maandag met zijn allen verantwoordelijk voor de betaling van het water en het dieselaggregaat wat de rioolpompen in beweging houdt. Tot 1 april is betaling ervan verzekerd. Of daarna voldoende recreanten, eigenaren en bewoners te vinden zijn om mee te betalen, dat is nog ongewis.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Veel recreanten hebben hun chalet al opgehaald. Maar op het terrein staan tientallen chalets die in particuliere handen zijn. De Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo probeert nu de camping draaiende te houden voor de komende tijd. Ze zoekt zoveel mogelijk gebruikers die willen meebetalen aan water en riolering. Die kunnen zich via recreantenanloo@hotmail.com aanmelden.