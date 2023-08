Vakantiewerk: bessen plukken, etiketten plakken en zonnebloemen snijden

Waar veel mensen in de zomer het werk neerleggen en lekker vakantie vieren, gaan verslaggevers Robbert Oosting en Vera Beuke juist aan de slag. Zij duiken in de wereld van de vakantiebaantjes.

Robbert en Vera begonnen hun carrière in de vakantiebaantjes allebei in de agrarische sector. Robbert stond als tiener lelies te knoppen en Vera plukte komkommers in een kas. Daarom starten ze deze week bij Fruitbedrijf de Marwijkshof in Marwijksoord.