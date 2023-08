Vakantiewerk: frikandelbroodjes, vakkenvullen en verschaald bier in de supermarkt

Waar veel mensen in de zomer het werk neerleggen en lekker vakantie vieren, gaan verslaggevers Robbert Oosting en Vera Beuke juist aan de slag. Zij duiken in de wereld van de vakantiebaantjes. Vandaag staan de vakantiekrachten in de supermarkt in Gieten.

Robbert heeft vroeger jarenlang in de supermarkt gewerkt. Hij weet als geen ander hoe je vakken moet vullen en wat fifo betekent. Hij heeft dan ook weinig uitleg nodig. Voor Vera daarentegen is het supermarktwerk nieuw. Zij solliciteerde ooit als caissière maar werd afgewezen. Was dat terecht of is er een goede caissière aan haar verloren gegaan?