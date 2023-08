Vakantiewerk: Zwemles krijgen of zwemles geven?

Waar veel mensen in de zomer het werk neerleggen en lekker vakantie vieren, gaan verslaggevers Robbert Oosting en Vera Beuke juist aan de slag. Zij duiken in de wereld van de vakantiebaantjes. Als je aan zomer denkt, denk je ook aan zwemmen. En dus zijn de vakantiekrachten bij zwembad De Leemdobben in Vries.