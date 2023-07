Blessure noopt Karin en paard Zula tot staken hunebedtocht: 'Voor nu de beste keuze'

'Euforisch is het niet, hoor'

Krijgt Karin nooit genoeg van die stenen grafkelders? "Nou, als ik er één zie is dat wel een leuk moment, maar niet euforisch hoor. Het is meer van: weer door naar de volgende.

Maar haar interesse wekken de eeuwenoude monumenten wel degelijk. Karin heeft er zelfs haar werk van gemaakt, want haar geld verdient ze met werk in het Hunebedcentrum in Borger, waar het regent van de prehistorische steenkamers. Daar mag ze binnenkort weer aan de slag, als haar vakantie voorbij is.

Eerst is het nog even herstellen, vooral voor Zula. "Dit is voor nu de beste keuze", motiveert Karin nogmaals. "Zetten we door, dan zijn we verder van huis."