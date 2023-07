GroenLinks zegt vertrouwen op in Drents Statenlid Pormes: 'Geef je zetel op'

Het bestuur van GroenLinks Drenthe wil dat de in opspraak geraakte Sam Pormes (69) zijn zetel in het Drents Parlement opgeeft. Ook de GroenLinks-fractie in de Drentse Provinciale Staten zegt het vertrouwen in hem op.

Pormes raakte dit weekend in opspraak vanwege een veroordeling voor fraude met PGB-gelden in 2017. Hij heeft dat nooit bij de partij gemeld, tot ongenoegen van het Drentse partijbestuur en het landelijke partijbureau.

Van de rechter moest Pormes 13.500 euro aan zorggeld terugbetalen, omdat hij met zijn bureau Meskota de verleende zorg niet kon verantwoorden. Pormes heeft deze veroordeling nooit gemeld bij de partij.

Vertrouwen opgezegd

In een verklaring laten Fenna Bolding, de voorzitter van GroenLinks Drenthe en fractiegenoot Mira Hamraoui weten teleurgesteld te zijn dat ze hiervan nooit op de hoogte zijn gesteld. "Nu niet, maar ook niet in het voortraject terwijl daar ons inziens genoeg gelegenheid voor is geweest." Daarmee doelen ze op de periode dat Pormes werd aangewezen als GroenLinks-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen dit voorjaar. Ook voor de provinciale verkiezingen in 2018 stond hij op de lijst.

In de verklaring van de politieke partij staat verder: "Integriteit en eerlijkheid zijn cruciaal voor ons in de samenwerking binnen de fractie. Daar zit nu een barst in, daarom zegt de fractie het vertrouwen op in Sam Pormes, gesteund door het GroenLinks Drenthe bestuur."

Vakantie op Molukken

Het bestuur en de fractie zeggen te hebben geprobeerd om in contact te komen met Pormes, die momenteel op de Molukken vakantie viert. "Hoewel alles in werk is gezet om Sam van ons besluit op de hoogte te brengen, zijn wij er niet in geslaagd om met hem in contact te komen."

Of Pormes daadwerkelijk zijn zetel teruggeeft en vertrekt als Statenlid, is niet bekend. Hij kan ervoor kiezen om zijn zetel te behouden.

Vaker in opspraak

Pormes kwam in het verleden vaker in opspraak. Toen hij Eerste Kamerlid was, van 2001 tot 2006, liet het partijbestuur van GroenLinks nader onderzoek naar hem instellen in 2005. Ook toen had hij zaken uit zijn verleden verzwegen, zo was het verwijt.

Zo doken er herhaaldelijke beschuldigingen op dat hij in 1976 had deelgenomen aan een guerrillatrainingskamp in Zuid-Jemen. Ook zou hij betrokkenheid hebben gehad bij de Molukse treinkaping van De Punt in 1977 en bij de beschieting van een politieauto in de Molukse wijk in Assen. Ook speelde hij een rol in de financiële wanorde bij de Molukse verslavingszorginstelling Masiun die failliet ging, en hij werd beschuldigd van fraude met een WW-uitkering.