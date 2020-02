Marathonloopster Andrea Deelstra in Tokio op jacht naar Olympische limiet

"Ik zit lekker in m'n vel en ik heb het idee dat ik goed in vorm ben", zegt Deelstra. "Het feit dat ze ontspannen is en een beetje wil kletsen tijdens de training, dat is een signaal dat ik er wel vertrouwen in heb", vult trainer Bram Wassenaar (75) aan. Al sinds 2006 loopt Deelstra op zijn schema's.

Corona-virus

In verband met het Corona-virus ging er voor de 38.000 recreanten een streep door de marathon van Tokio. Maar dat geldt niet voor Deelstra. Zij behoort tot de tweehonderd elite-lopers die wel gewoon mogen starten.

Ideale race

Haar ideale race heeft ze al helemaal in haar hoofd. "Het tempo moet, wat mij betreft, zo vlak mogelijk zijn. En het liefst met een versnelling naar het einde. Het parcours is licht aflopend in de eerste kilometers. Dus dat lijkt me wel prettig dat ik op een iets hogere snelheid kan beginnen en vervolgens in m'n ritme kan komen. Ik hoop dat ik vanaf een kilometer of tien zo lekker in de race zit dat ik er écht een wedstrijd van kan maken en dat ik de tijd kan laten varen", verklaart Deelstra.

Trainingskamp Namibië

De voorbereiding op de Olympische limietpoging deed Deelstra in Namibië. Daar was ze ruim drie weken samen met de Nederlandse top van de triathlon op trainingskamp. Het was een combinatie van een hoogte- en een warmtestage. Want op het gebied van warmte is er nog wel wat winst te boeken voor Deelstra. Tijdens haar debuut op de Spelen van Rio de Janeiro, vier jaar geleden, kon haar lichaam de onverwachte weersomslag niet goed verteren en finishte ze anoniem op de zestigste plaats.

"Sinds Rio ga ik regelmatig naar de sauna en train ik ook wel eens in een klimaatkamer. Ook als het warm is Nederland vermijd ik die warmte niet meer, maar pak ik er juist zoveel mogelijk van mee", aldus Deelstra.

Geen haas

In Tokio is ze volgende week zondag helemaal op zichzelf aangewezen. Trainer Bram Wassenaar gaat niet mee en ook doet ze het zonder hulp van hazen. "Daar starten honderd dames en twintig daarvan lopen de marathon in 2 uur en 30 minuten, dus je hebt daar helemaal geen haas nodig", licht Wassenaar toe.

Afgeknelde zenuw

Vorig jaar september greep Deelstra in Berlijn naast de Olympische limiet. Ze was bijna drie minuten te langzaam. Oorzaak: een zenuw in haar lies die werd afgeknepen. Na afloop kon ze haar been twee weken niet bewegen en volgde er een maandenlange revalidatie.

"Het gaat nu goed maar het heeft z'n onderhoud nodig. Met regelmaat ga ik naar de fysiotherapeut om het te laten behandelen en naar de masseur om de doorbloeding op gang te houden. Maar het lopen gaat goed. Dat is het belangrijkste", zegt Deelstra. Vol vertrouwen reist ze maandag af naar Tokio. "Ik weet gewoon dat het erin zit. Ik ben nu beter dan voor de marathon van Berlijn", besluit ze vastbesloten.